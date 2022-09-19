GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi Adana Demirspor maçında ilk 11'de olacak mı? Canlı yayında açıkladı!
Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, milli maçlar nedeniyle araya gidildi. Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerin bu süreçte eksikliklerini gidermesi ve sakatların dönmesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, son gelişmeleri aktardı. Çorlu, "Adana Demirspor maçında Icardi'nin ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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