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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten sol bek ve transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna değinen başkan Özbek, "Sol bek ihtiyacımız var. En kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

14 Aralık 2023 | 17:01
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