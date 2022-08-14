Galatasaray’ın Giresunspor maçı için flaş Abdülkerim Bardakcı sözleri: Büyük takımda oynamak çok farklı!
Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, evinde Giresunspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadeleyi değerlendiren A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Abdülkerim Bardakcı'nın performansını değerlendirdi. İşte o sözler...
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