GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer sürecinin devam ettiğini belirten başkan Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer durumunu ve kaptanlığı bırakmasıyla ilgili konuştu. İşte açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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