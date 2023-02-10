Galatasaraylı Mauro Icardi depremzede taraftarın isteğini geri çevirmedi: Bu imza senin için Kadir!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, Adıyaman'da 87 saat sonra enkaz altından kurtulan Kadir için formasını imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya üzerinden Icardi'nin imzaladığı formanın videosunu paylaşarak, "87 saat süren yaşam mücadelesinin ardından enkaz altından kurtarılan Kadir’in ilk isteği, Mauro Icardi’nin imzalı forması olmuştu. Bu imza senin için Kadir" notunu düştü.
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