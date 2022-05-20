GALATASARAY HABERLERİ - Antalyaspor'dan Galatasaray'a "Ramiz Dayı" göndermesi!
Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Antalyaspor sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda daha önce ATV'de yayınlanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı Ramiz Karaeski karakterinin sesi kullanıldı. Kırmızı beyazlı ekip Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde işte bu paylaşımı yaptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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