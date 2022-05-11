GALATASARAY HABERLERİ - Başkan kim olacak? Burak Elmas, Dursun Özbek ve Ünal Aysal...
GALATASARAY HABERLERİ - Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da gündem başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Mehmet Özcan değerlendirdi. Özcan, "Ünal Aysal aday olmayacak. Dursun Özbek ise Aysal gibi başkanlık kapılarını kapatmadı ancak çatı aday olursa devreye girecek. Burak Elmas ise camianın önemli isimleriyle görüşmelerini sürd��rüyor. Bu seçimde kim aday olur kim kazanır bilmiyorum ama kim kazanmaz derseniz Burak Elmas olur. " dedi.
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