GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten mağlubiyet sözleri! "Gomis ile..."
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e karşı 3-1 mağlup oldu. Teknik direktör Domenec Torrent maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Torrent, "Kontrolümüz altında olan bir oyunda duran toptan 2 tane gol yedik. Gomis ile 2-2 yapma şansımız vardı ama kaçırdık. Oyunun karşılığını alamadık. İnsan bazen her temasta penaltı olacak gibi hissediyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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