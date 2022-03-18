GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'ten Barcelona sözleri! "10 kişi kaldığımız sırada..."
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Barcelona'ya karşı 2-1 kaybetti ve ilk maçtaki 0-0'lık skor ile beraber bu turda elenmiş oldu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent zorlu maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Torrent, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi kaldığımız sırada böyle bir gol yemek bizim toparlamamızı zorlaştırdı. Barcelona'ya karşı mücadele etmek kolay değil, iyi iş çıkardık. Gomis topu korusun ve oradan pozisyon yaratalım düşüncesindeydik. İlk dakikalarda böyle bir şeyle karşılaştık. 1-0 ve 2-0'ı yakalayabilirsek, ikinci yarıda da oyunu tutacağız diye düşünüyorduk. İyi sonuçlar alınca farklı ama kötü sonuçlar böyle eleştirilebiliyoruz verdiğimiz kararlarla. Bu da normal." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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