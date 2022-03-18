GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona maçı sonrası Bafetimbi Gomis'e flaş eleştiri! "O pozisyonda topa bassa..."
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 beraber kalan temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Bafetimbi Gomis'in Barcelona kalecisi Marc Andre ter Stegen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yapması gerekeni açıkladı. Kelleci, "Gomis o pozisyonda topun üstüne bassa ve arkadaki Cicaldau ile buluştursa daha farklı olabilirdi. Ancak burada çevre kontrolü yapmak da zor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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