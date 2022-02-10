GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'in yardımcıları Kadıköy'e geldi! İşte sebebi
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan'ın aktardığı bilgilere göre Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Fenerbahçe Kayserispor maçına 2 yardımcısını gönderdi. Torrent'in yardımcıları Kadıköy'de Kayserispor'un analizini yaptılar. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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