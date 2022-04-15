GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'i böyle savundu! "Son suçlanacak kişi"
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in performansı tartışılmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Torrent'i bu sözlerle savundu. Özcan, "Galatasaray'da kötü bir kadro mühendisliği var. Torrent'i savunuyoruz diye üzerimize yapıştı ama bu tabloda son suçlayacağım kişi Torrent. Torrent'e gelene kadar çok detay sayarım. Sezon başında bu takımın gol atamayacağını söylemiştim." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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