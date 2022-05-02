GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'e Gomis eleştirisi! "Mohamed'i tercih etmeyip..."
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Domenec Torrent'in tercihleri birçok kesim tarafından eleştirildi. A Spor yorumcusu Haldun Domaç eleştiren isimler arasında yer aldı. Domaç, "Torrent'in tercihleri ciddi anlamda tartışmalı. Mostafa Mohamed gibi bir ismi tercih etmeyip Gomis'i kullandı. Hadi Gomis'i kullandın ama en azından çift forvete dön." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Torrent'e Gomis eleştirisi! "Mohamed'i tercih etmeyip..." 02 Mayıs 2022 | 12:00
01:29
Flaş G.Saray yorumu! "Radikal değişiklik gerekiyor" 02 Mayıs 2022 | 12:00
00:45
Toroğlu'dan flaş Gomis eleştirisi! 01 Mayıs 2022 | 12:00
01:01
Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! "Geleceği belli değil" 01 Mayıs 2022 | 12:00
01:13
İşte Aslan'ın Sivas maçı öncesi muhtemel 11'i! 01 Mayıs 2022 | 12:00
00:26
G.Saray'da kılıçlar çekildi! "Tanımıyoruz" 30 Nisan 2022 | 12:00
03:29
Burak Elmas için flaş yorum! "Açıklamaları çelişkilerle doluydu" 30 Nisan 2022 | 12:00
13:03
Elmas'a sert eleştiri! "G.Saray'ın önünü açın" 29 Nisan 2022 | 12:00