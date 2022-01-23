GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalar yaptı
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Torrent, "Gedson Fernandes'i tanıyorum. Bu şu anda sadece spekülasyon. Galatasaray'da kulüp olarak konuştuğumuz şeyler aramızda." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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