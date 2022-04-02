GALATASARAY HABERLERİ: Dikkat çeken tespit! "Taraftar yönetime değil ama..."
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesi A Spor yorumcusu Ümit Aktan, sarı-kırmızılıların durumunu değerlendirdi. Aktan, "Taraftar sorumluluğu üzerine aldı. Taraftar takıma sahip çıkıyor ama yönetime veya teknik adama değil." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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