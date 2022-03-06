Domenec Torrent'e sert eleştiri! "Galatasaray'la alay mı ediyorsun?"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'e sert eleştirilerde bulundu. Tüzemen, "Bizim aklımızla alay mı ediyorsun? Galatasaray'la alay mı ediyorsun? Sanki 30 yıldır teknik direktörlük yapıyorsun da takıma reçete yazmaya çalışıyorsun, önce sen kendine reçete yaz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Dikkat çeken sözler! "Veriyorsun 3-4 milyon Euro..." 06 Mart 2022 | 12:00
00:34
Torrent'e sert eleştiri! "G.Saray'la alay mı ediyorsun?" 06 Mart 2022 | 12:00
05:59
Domenec Torrent: İlk 20 dakikada kaybettik 05 Mart 2022 | 12:00
02:35
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! "Net penaltı veririm" 05 Mart 2022 | 12:00
01:41
Gomis'ten Barcelona yorumu! "Saygı duyuyoruz ama..." 05 Mart 2022 | 12:00
00:29
Toroğlu Torrent'e ateş püskürdü! "2 dakikalık teknik direktörsün" 05 Mart 2022 | 12:00
01:48
Torrent'e sert eleştiri! "Marifetmiş gibi..." 05 Mart 2022 | 12:00
01:03
Toroğlu'dan şok G.Saray yorumu! "Kötünün de kötüsü..." 05 Mart 2022 | 12:00