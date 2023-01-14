GALATASARAY HABERLERİ: Dikkat çeken sözler! "Şampiyonluğun meşalesi yakıldı"
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u ağırladı ve sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım bu galibiyetle birlikte kazanma serisini de 8 maça çıkardı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve "Okan hoca yeni imparator. Şampiyonluğun meşalesi yakıldı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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