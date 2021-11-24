24 Kasım 2021, Çarşamba
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GALATASARAY HABERLERİ: Dikkat çeken Halil Dervişoğlu sözleri! "Net bir santrfor değil"
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, sarı-kırmızılılardaki forvet istikrarsızlığına dikkat çekti. Şahinoğlu, "Halil Dervişoğlu net bir santrfor oyuncusu değil, yardımcı forvet veya kenar forvet olabilir. Bir santrforun yanına koyduğunuz zaman etkili olabilir. Sürekli santrfor değişikliği Galatasaray'a yaramıyor." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
24.11.2021
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