GALATASARAY HABERLERİ - Derbi sonrası Domenec Torrent'i bu sözlerle eleştirdi! "Galatasaray korkarak gelmiş"
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, maçtan sonra Aslan'ın teknik direktörü Domenec Torrent'i sert sözlerle eleştirdi. Kapsal, "Kaybetmekten korkan insanlar asla kazanamaz. Galatasaray, Torrent yüzünden korkarak gelmiş. Oyuncuları suçlamam. Balık baştan kokar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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