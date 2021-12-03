GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..."

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Son Sayfa programında Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenilemesini değerlendirdi. Çorlu, "Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı zam anasının ak sütü gibi helal olsun. Yönetimi ve Fatih Terim'i kutluyorum. Kerem yüzde yüzün de üzerinde bir zam aldı. Yerli bir oyuncu ve Avrupa'da piyasası var." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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