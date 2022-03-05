GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan şok Galatasaray yorumu! "Kötünün de kötüsü..."
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçın ilk yarısını 2-0 geride kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Kötü Galatasaray tabiri ilk yarı iyi olur. Kötünün de kötüsü bir Galatasaray var. İlk yarıda Galatasaray diye bir takım yok." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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