GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı Burak Elmas sözleri! "Şu aşamada istifa etmesi..."
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Spor Ajansı programında açıklamalarda bulundu. Türk,"Benim beklentim şu şekilde. Galatasaray 30 Nisan'da seçimi yapamayacak. Burak Elmas'ın şu aşamada istifa etmesi söz konusu değil." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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