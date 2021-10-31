31 Ekim 2021, Pazar
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GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Muslera'nın kötü performansının sebebi..."
Süper Lig'in ilk 10 haftasında bekleneni veremeyen Galatasaray'da bazı isimlerin performansları eleştiriliyor. 2011-2012 sezonundan beri Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, bu sezona kötü bir başlangıç yaptı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Uruguaylı kalecinin kötü performansının nedenini açıkladı. Özcan, "Yaşa bağlıyorum. Kalecinin yaşı yok ama ayağı kırıldı ve 8 ay sahalara dönemedi ve Uruguay'a gidiyor. Muslera'nın dinlenmeye ihtiyacı var. Muslera'nın performansının iyi olmadığı gerçek. Arkasında onu yedekleyecek birisi yok. Bu hata teknik ekibe yazar. Ocak ayında ise kaleye Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci transferi bekliyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
31.10.2021
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