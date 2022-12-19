GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında Okan Kocuk sözleri! "Büyük haksızlık yapılıyor"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Galatasaray forması giyen Okan Kocuk hakkında konuştu. Aktan, "Ben seyircinin Okan'a haksızlık yaptığını düşünüyorum. Okan Kocuk'u bir kere as kadroyla görmedim. Çocuk böyle bir kadroyla hiç oynamadı. Zayıflamış bir takımla oynadığı için kötü göründü" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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