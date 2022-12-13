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GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler! "Transfer yapmanın tek yolu..."

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Yabancı kontenjanı dolu. Transfer yapılacaksa bunun tek yolu beklentileri karşılamamış isimlerle yolları ayrımak" ifadelerini kullandı.

13 Aralık 2022 | 09:22
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