GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler! "Fatih Terim ile devam edilseydi..."
Galatasaray olağanüstü seçime gidiyor. Yapılan genel kurulda Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi ve 30 Nisan'da yapılacak seçim ile yeni bir yönetim Galatasaray'ın başına gelecek. Kongrede Fatih Terim'in de katılıp konuşması bekleniyordu ancak Terim katılmadı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan durumu açıkladı. Uzundurukan, "Fatih hoca sessiz kaldı ama ileride konuşacaktı. Doğru olanı yaptı. İşin politik tarafına girmedi kongreye gelerek. Eğer Burak Elmas, Fatih Terim ile devam etseydi ibra edilirdi." | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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