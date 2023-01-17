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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis takımda kalacak mı?

Galatasaray'da transfer dönemi öncesi hareketlilik sürüyor. Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen konuların başında Bafetimbi Gomis yer alıyor. Fransız oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağına dair detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi.

17 Ocak 2023 | 09:02
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