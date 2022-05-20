GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş iddia! Galatasaray'da koltuk savaşları!
11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde Galatasaray'ın başkan adayları listelerindeki son rötuşlar yapıyorlar. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun karşı karşıya geleceği seçimde bazı isimlerin reaksiyonları camiada soru işareti bıraktı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu sert sözlerle eleştirdi. Çorlu, "Bir çatı aday ortaya çıkıyor ve Metin Öztürk ile Dursun Özbek birleşiyor. Barış Nane, Galatasaray'a ne verdin de Dursun Özbek'e rest çekiyorsun. Erdem Timur'un yerine gelip konuşuyorsun. Galatasaray pazarlık yapma yeri değildir." | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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