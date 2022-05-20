Antalyaspor - Galatasaray maçına Robert Lewandowski sürprizi!
Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi ekibin çalıştırıcısı Nuri Şahin özel bir konuk çağırdı. Jübilesini yapacak olacak olan Şahin, Şu sıralar Antalya'da tatil yapan Polonyalı dünya yıldızı Robert Lewandowski'yi maça çağırdı. Şahin ve Lewandowski, Borussia Dortmund yıllarından beri yakın arkadaş olduğu biliniyor.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Antalyaspor - G.Saray maçına Lewa sürprizi! 20 Mayıs 2022 | 12:00
02:01
Galatasaray'da koltuk savaşları! 20 Mayıs 2022 | 12:00
00:37
Antalyaspor'dan G.Saray'a 'Ramiz Dayı'lı gönderme! 20 Mayıs 2022 | 12:00
01:21
Özbek'e flaş sözler! "Öztürk ile yola çıkmak... 20 Mayıs 2022 | 12:00
00:29
"Özbek'in listesinde Buruk var" 19 Mayıs 2022 | 12:00
00:29
Terim seçimde etkili olacak mı? 19 Mayıs 2022 | 12:00
00:48
Bombayı patlattı! Dursun Özbek seçilirse o isim gelecek 18 Mayıs 2022 | 12:00
01:09
Canlı yayında açıkladı: Serüven yeniden başlıyor mu? 18 Mayıs 2022 | 12:00