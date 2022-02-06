GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Luis Campos Domenec Torrent'i istemiyor
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor karşısında 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Levent Tüzemen şok bir iddia açıkladı. Tüzemen, "Luis Campos, Domenec Torrent için Galatasaray'ın hocası olamaz diyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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