GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Gol sorununun nedeni..."
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, "Kaliteli golcüleriniz olsa da futbol artık bir takım oyunu. Takımın forveti Seferovic'in son vuruşlarda çok büyük bir usta olmadığını transfer edildiği dönemde paylaşmıştık. Bu yüzden Galatasaray'ın kanat ve merkez hücumlarla onu desteklemesi gerekiyordu. Okan hocanın zamanının büyük bir kısmını da transfer için oyuncu izlemekle geçirdiğini de biliyoruz. Transfer dönemi sonrası takımla yapılan çalışmalara daha fazla hız verecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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