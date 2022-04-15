GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Galatasaray ve Burak Yılmaz...
Galatasaray'da Burak Yılmaz sesleri yükseliyor. Fransa'da gösterdiği performans ile Avrupa'da ses getiren tecrübeli golcünün tekrar sarı kırmızılı formayı giymesi gündemde. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Yılmaz'ı değerlendirdi. Özcan, "Gomis ve Burak'ın yaş ortalaması 36. Olmaz yani. Son milli takım performansı da ortada." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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