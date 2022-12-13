GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Fernando Muslera'nın ceza alma durumu...
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılı kulüpte ceza alması gündemde olan Fernando Muslera hakkında konuşan Özcan, "G.Saray'ın bir endişesi yok. Olası bir ceza milli takımda geçerli olacak" dedi.
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