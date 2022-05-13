GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Dursun Özbek aday olacak mı?
Galatasaray'da seçim çalışmaları devam ediyor. Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçimi ile beraber yeni yönetim koltuğu devralacak. Şu ana kadar Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkan adaylıklarını açıkladı. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Dursun Özbek'in adaylık durumunu açıkladı. Türk, "Dursun Özbek aday olmayacak. Çatı aday olarak sürekli ismi geçiyordu. Dursun Özbek'in çatı aday olması doğru olurdu ama mevcut durumda Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün adaylıkları devam edecek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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