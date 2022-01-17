GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı Domenec Torrent yönetimden ilk olarak o bölgeye transfer istedi!
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Hatayspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray'daki son gelişmeleri aktardı. Özellikle performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan İsmail Çipe'nin geleceği merak konusuyken Kaplan, "Domenec Torrent'in yönetimden ilk talebi bir kaleci transferi oldu. Bu hafta içinde kaleci transferi için daha yoğun bir çaba harcanacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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