GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'ın açıklamasına çarpıcı yorum! "Seçim kararı neden yok?"
Galatasaray'da seçim tekrar iptal oldu. 30 Nisan'da yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal oldu. Başkan Burak Elmas bu olaydan sonra önemli açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Elmas'ın açıklamalarını değerlendirdi. Korkmaz, "Enteresan bir şeyle karşı karşıyayız. Yarın seçim vardı ama şimdi yok. Başkan 21 Mayıs'ta seçim yapılabiliyor ama başkan açıklamadı. Bazı vakalar için profesyonellik yeterli olmuyor. İki başkan adayı 21 Mayıs'ı dedi. Burak Elmas hep uyumluyuz dedi. Peki seçim kararı neden yok?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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