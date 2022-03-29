GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'a sert eleştiri! "Sözler askıda kaldı"
Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi genel kurulda ibra edilmedi. Bu sonuçtan sonra sarı kırmızılı camiada 30 Nisan günü olağanüstü seçim olacak. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu Burak Elmas'ı sert sözlerle eleştirdi. Çorlu, "Burak Elmas yönetiminin gelirken verilen sözlerinin hepsi askıda kaldı. Fatih Terim, nakit para, transferler, tesisleşme, hepsi için geçerli. 3 senedir seçildiniz ama 9 ayda hepsi askıda kaldı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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