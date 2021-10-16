16 Ekim 2021, Cumartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas: Genel kurulu etkileyecek bir görüşte bulunmadık
Galatasaray genel kurul üyeleri, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kongre için toplandı. Kongrede konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Yönetim kurulu olacak genel kurulu etkileyecek herhangi bir görüşte bulunmamaya özen gösterdik. Bugün genel kurulun sağlıklı yürümesi için görevlerimizi yerine getireceğiz. Bu genel kurullar bittikten sonra her beraber el ele çıkıp Galatasaray için çalışacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
16.10.2021
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