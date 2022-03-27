GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'ye sert sözler! "Beceriksizler"
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Bu sonuçla beraber sarı kırmızılı kulüp seçime gidiyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı bu konuda sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Yönetimin bu eylemleri Galatasaray'da bu sonuçları doğurdu. Normalde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da bunların olması gerekiyordu. İletişim konusunda üç takımın başkanına not versem üçü de sıfır olur. Beceriksizler, bunu bilerek yapıyorlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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