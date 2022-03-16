GALATASARAY HABERLERİ: Başkan Burak Elmas'tan flaş açıklama! "Operasyon yapıldı"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elmas; teknik direktör Domenec Torrent'ten Kulüpler Birliği'ne, TFF'den UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Barcelona'ya kadar birçok konuda konuştu. İşte o açıklamalarının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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