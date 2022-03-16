Galatasaray Barcelona maçı öncesinde Domenec Torrent konuştu
Galatasaray'da Barcelona ile oynanacak rövanş maçı öncesinde Domenec Torrent ve Taylan Antalyalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Torrent yaptığı açıklamada, "Taraftarımız çok güçlü. Onların özellikle kötü anlardaki desteğiyle bu anları atlatıyoruz. Zor bir hafta geçirdik ve desteğe çok ihtiyacımız var sabırlı olmalıyız. Taraftarın desteğiyle güzel bir sonuca ulaşacağız." dedi. Taylan Antalyalı ise, "Bu sene 3. senem. Birçok pozisyonda oynadım. Forvet dahi oynamışlığım var. O sezon son maçta da stoperde bitirmiştim. Nerede görev verilirsin, elimden geleni yapmaya çalışıyorum." ifadelerinde bulundu.
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