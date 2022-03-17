GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona mağlubiyeti sonrası şok Galatasaray sözleri! "Acı gerçek..."
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanında 0-0 beraber kalmış ve tur şansını İstanbul'a bırakmıştı. İkinci maçta öne geçen Aslan skoru koruyamadı ve 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, maçtan sonra Galatasaray'ı değerlendirdi. Akcan, "Defans yapacağız diye çıktık ama ofans oynamaya da dönemedik. Gol yemeyelim nasıl olsa atarızı değil, nasıl atarızı konuşmamız lazım. Futbolcularımız da nasıl atarızı bulmalılar. Biz nasıl atacağımızı bilmiyoruz ve rakip ikram etmeyince de acı gerçekle yüzleştik." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
Berkan'dan Barça sözleri! "Detaylarla kaybettik" 18 Mart 2022 | 12:00
00:53
G.Saraylı yıldıza şok kıyaslama! 17 Mart 2022 | 12:00
00:35
Barça mağlubiyeti sonrası şok sözler! "Acı gerçek..." 17 Mart 2022 | 12:00
01:09
İşte Aslan ve Barça arasındaki detay! 17 Mart 2022 | 12:00
01:13
Flaş G.Saray yorumu! 17 Mart 2022 | 12:00
00:53
Galatasaray - Barcelona maçının 11'leri belli oldu! 17 Mart 2022 | 12:00
00:44
Aslan Barcelona maçı için yola çıktı! 17 Mart 2022 | 12:00
04:01
Galatasaray - Barcelona maçı öncesi son durum... 17 Mart 2022 | 12:00