Galatasaray - Barcelona maçını bu sözlerle yorumladı! "İkinci yarıda pilleri bitti"
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını yorumladı. Özcan, "G.Saray'da en yüksek notu verdiğim oyuncu Marcao'ydu. Maçın kader anı Gomis - Mohamed değişikliğine kadar 1-1'de tutamadık oyunu. 8 gün içinde Camp Nou, Beşiktaş derbisi ve Barcelona rövanşı oynaması sebebiyle ikinci yarıda fiziken ve moral olarak pilleri bitti. Kolay değil fiziksel olarak 3 tane maçı 1 hafta içerisinde çıkartmak" ifadelerini kullandı.
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