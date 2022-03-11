GALATASARAY HABERLERİ - Barcelona deplasmanında Kerem Aktürkoğlu sözleri! "İlk yarıyı..."
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou Stadyumu'nda İspanyol devi Barcelona'ya konuk oldu. Zorlu mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Burak Kural, Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı net pozisyon hakkında konuştu. Kural, "Bu takıma karşı muazzam bir performans gösterdi Galatasaray. Hatta Kerem'in pozisyonu golle bitseydi ilk yarıyı 1-0 önde kapatabilirdik." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Barca deplasmanında Kerem sözleri! "İlk yarıyı..." 10 Mart 2022 | 12:00
03:59
Barcelona - Galatasaray maçı ile ilgili son detaylar... 10 Mart 2022 | 12:00
01:00
İşte Barca maçının şifresi! "Morutan ile Taylan..." 10 Mart 2022 | 12:00
16:06
Torrent'e şok sözler! "Aklı Galatasaray'da yüreği Barcelona'da" 10 Mart 2022 | 12:00
01:13
Elmas ve Laporta kameralar karşısında! 10 Mart 2022 | 12:00
00:51
Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman? 10 Mart 2022 | 12:00
00:54
Barça-G.Saray maçı öncesi flaş yorum! "Fatih Terim..." 10 Mart 2022 | 12:00
01:29
Yıldız isme şok sözler! 90 dakikayı kaldıramaz 10 Mart 2022 | 12:00