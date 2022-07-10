GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira faydalı olur mu? Usta isim canlı yayında yorumladı
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira'yı değerlendirdi. Akcan, Portekizli oyuncunun sarı kırmızılı takıma çok faydalı olacağı ve geçtiğimiz sezonu çok iyi geçirdiğini ifade etti. İşte yorumlar...
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