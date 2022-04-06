GALATASARAY HABERLERİ: Ali Sabancı başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı!
Galatasaray'da yapılan olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi. 30 Nisan'da seçime gidecek sarı-kırmızılılarda, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıkladı. Son günlerde Ali Sabancı'nın da başkan adayı olup olmayacağı merak edilirken, A Spor yorumcusu Nevzat Dindar konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sabancı'nın avukatı Rezan Epözdemir'le görüştüğünü söyleyen Dindar, "Ali Sabancı bu dönem aday olmayı düşünmüyor" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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