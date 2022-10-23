Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu Galatasaray maçı sonrası konuştu: Hakemler de hata yapacak!
Corendon Alanyaspor, Galatasaray deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hakemlerle ilgili eleştirilerin normal olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Her zaman her yerde tepkiler olur, herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bunlar futbolda olan şeyler. Ben hakemlerle ilgili en az konuşan başkanım herhalde. Başkanlar, teknik heyetler, futbolcular gibi hakemler de hata yaparlar. Bunlar her zaman futbolun içinde olacak." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:38
Hasan Çavuşoğlu G.Saray maçı sonrası konuştu: Hakemler de hata yapacak! 23 Ekim 2022 | 12:00
00:52
Toroğlu'dan Palabıyık'a: Yerlerde sürünüyor! 23 Ekim 2022 | 12:00
02:29
İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi son durum 23 Ekim 2022 | 12:00
01:03
İsmail Baki'den Terim taklidi! ''Belki başkan olabilirim'' 23 Ekim 2022 | 12:00
01:00
Galatasaray'da sol beke sürpriz aday! 23 Ekim 2022 | 12:00
02:47
Icardi'ye sert eleştiri! "Kendini futbola vermeli" 21 Ekim 2022 | 12:00
01:33
G.Saray'ı böyle eleştirdi! "Sorun gösteren bölgeler..." 20 Ekim 2022 | 12:00
01:19
İşte Galatasaray'ın Kastamonuspor maçı öncesi son durumu 19 Ekim 2022 | 12:00