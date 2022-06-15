GALATASARAY HABERİ: Şok sözler! "Marcao'yu takımıma almam"
A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Spor Gündemi Transfer programında flaş açıklamalarda bulundu. Kurtar, "Marcao ile Kerem'i hemen satarım. Marcao'ya inşallah yüksek ücretler verirler. En fazla 10 ya da 12 milyon Euro'ya gider. Marcao'yu normal şartlarda takımıma asla almam. Abartılacak bir oyuncu değil" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:24
Şok sözler! "Marcao'yu takımıma almam" 15 Haziran 2022 | 12:00
02:50
Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması! 14 Haziran 2022 | 12:00
00:48
G.Saray'da favori iki hocayı açıkladı! 14 Haziran 2022 | 12:00
02:18
Flaş Özbek sözleri! "Ustalık dönemine geçti" 13 Haziran 2022 | 12:00
05:32
Erden Timur A Spor'a konuştu! 11 Haziran 2022 | 12:00
06:56
Galatasaray’da Dursun Özbek’in yönetiminde yer alan Cemal Özgörkey ilk sözler! 11 Haziran 2022 | 12:00
04:15
Dursun Özbek: Barışmanın zamanı geldi! 11 Haziran 2022 | 12:00
26:41
Özbek seçilirse hangi projelere öncelik verilecek? Timur açıkladı 09 Haziran 2022 | 12:00