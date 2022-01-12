GALATASARAY HABERİ: Olay Fatih Terim sözleri! "Mobbing yapıldı" (GS spor haberi)
Süper Lig'de kötü gidişatın ardından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılıların gündemine dair konuşan A Spor yorumcusu Haldun Domaç, flaş açıklamalarda bulundu. Domaç, "Mobbing yapıldı ve yavaş yavaş Fatih Terim'in kopma noktasına geldi olay. Fatih Terim bence de başarısızdı o zaman gider derdin ki hocam yollarımızı ayıralım. Önce Torrent'e gidip, yardımcın olarak alacağız, sonra birinci hoca olarak aldık demek olmaz." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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