GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un 11 tercihi nasıl olacak? İşte son gelişmeler
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılar, zorlu derbi öncesi sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın derbide sahaya çıkması beklenen 11'i de netleşmeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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